Crescente Vermelho turco apoia quase 2 milhões de sírios

A euronews entrevistou Kerem Kınık, presidente do Crescente Vermelho na Turquia.

Mustafa Bag, euronews:

"Dezenas de milhares de pessoas tiveram de deixar as próprias casas em Afrin. Como é que o Crescente Vermelho está a ajudar estas pessoas?"

Kerem Kınık, presidente do Crescente Vermelho na Turquia:

"Antes da operação "Ramo de Oliveira" já nos tínhamos preparado para um aumento do fluxo de migrantes, sobretudo das regiões de Idlib e Azaz.

A parte mais importante dessa preparação foi a construção de campos de refugiados. Criamos essas estruturas, mas nessa altura, sobretudo quando a operação começou, as forças curdas e as forças do regime turco não permitiram aos civis sair nem de Idlib, nem de Azaz, nem mesmo de Aleppo. Mas mesmo apesar das circunstâncias difíceis, continuamos a prestar assistência nessas regiões".

Mustafa Bag, euronews:

"Quantas pessoas estão a ajudar na Síria? Quantos sírios estão a viver na Turquia e quantos estão a receber apoio do Crescente Vermelho?

Kerem Kınık, presidente do Crescente Vermelho na Turquia:

"Cerca de 4 milhões de refugiados estão instalados na Turquia. Ou seja, estamos a acolher 4 milhões de pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas por temer a morte.

Pelo menos 3,5 milhões são sírios. Nós, enquanto Crescente Vermelho, damos assistência a 1,3 milhões, dando dinheiro através do cartão Crescente Vermelho. Acolhemos 250 mil refugiados em mais de 30 campos. Também damos educação escolar a 250 mil crianças sírias. Além disso, o ministério da Saúde presta serviços gratuitos aos sírios que estão na Turquia. Até agora, mais de 40 milhões de pacientes receberam tratamento gratuito nos hospitais.

Mais de 1,5 milhões de operações gratuitas foram feitas e mais de 200 mil recém nascidos nasceram nos nossos hospitais. Todos estes serviços foram suportados pelo nosso sistema de saúde".

Mustafa Bag, euronews:

"O Crescente Vermelho turco tem apoio suficiente da União Europeia? Onde e como são usados os fundos vindos da União Europeia?"

Kerem Kınık, presidente do Crescente Vermelho na Turquia:

"O Crescente Vermelho recebe um importante apoio do gabinete de Ajuda Humanitária da União Europeia. Posso dizer-lhe que estamos a gerir esses fundos e que está a ser negociada entre Ancara e Bruxelas a entrega de mais 3 mil milhões de euros".