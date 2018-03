Facebook muda de funções chefe de segurança informática

No centro de uma "tempestade mediática" pelo uso indevido de dados de milhões de utilizadores nos Estados Unidos, o Facebook regista uma forte queda em bolsa e agitam-se rumores sobre a saída do chefe dos sistemas de segurança informática da rede social.

A notícia foi avançada pelo New York Times e Alex Stamos não desmentiu, apesar de ter afirmado no Twitter que continua "empenhado com o trabalho no Facebook", embora o seu "papel tenha mudado".

Esta segunda-feira, agitada pelo escândalo, a rede social viu cair perto de 7% o valor das suas ações na bolsa de Wall Street.

Enquanto, nos Estados Unidos, o Congresso pede resposta ao patrão do Facebook, Mark Zuckerberg, no Reino Unido as autoridades investigam a consultora britânica Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha de Donald Trump em 2016 e terá usado ilegalmente os dados de 50 milhões de utilizadores da rede social.

Esta segunda-feira, o Channel 4 britânico difundiu um vídeo gravado com uma câmara dissimulada, no qual o diretor da consultora evoca técnicas para armadilhar rivais políticos nas eleições.