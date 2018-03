Festival Internacional de Cinema e Direitos Humanos de Genebra 2018

Este ano, o grande prémio de ficção foi para “Oblivion Verses”, Os Versos Esquecidos, do iraniano Alireza Khatami.

O filme é uma parábola com momentos surrealistas. Conta a história de um vigia de um cemitério a quem é confiada a missão de encontrar um lugar digno para enterrar uma mulher, morta durante os protestos em que participou.

Alireza Khatami fala nos soldados caídos durante o conflito Irão Iraque nos anos oitenta, como fonte de inspiração:

“É uma história universal.Porque todos nós, venhamos de onde venhamos, podemos entender o sentimento de perda. Todos entendemos como é doloroso perder alguém, durante a vida, alguém que amamos.”

O Prémio Paz e Reconciliação, oferecido pela Fundação da cantora de ópera Barbara Hendrick, foi para o documentário “The Cleaners”, dos alemães Moritz Riesewieck e Hans Block

Um ensaio sobre a censura digital, “The Cleaners” conta a história da indústria da limpeza de dados em plataformas como o Facebook ou o Youtube. Tudo para pôr fim à violência e pornografia nas redes.

O Prémio Juventude foi para o documentário “The Distant Barking of Dogs”, do dinamarquês Simon Lereng Wilmont, que não esteve presente, mas que enviou uma mensagem de video para Genebra.

Um jovem de 10 anos perdeu os pais é criado pela avó. Vivem na linha da frente do conflito em Donetsk, no leste da Ucrânia. Uma história do impacto da guerra sobre as crianças.

O documentário venceu o Prémio do Festival Internacional de Cinema e Documentário de Amsterdão para a melhor Primeira Produção e o Prémio Revelação da Federação Internacional de Críticos de Cinema em Tessalónica, Grécia.

A edição deste ano do festival Festival Internacional de Cinema sobre Direitos Humanos de Genebra contou com cerca de 35 mil visitantes.