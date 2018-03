Fundador do Facebook convocado pelo parlamento britânico

Tamanho do texto

Mark Zuckerberg foi convocado pelo parlamento britânico para esclarecer a alegada fuga dos dados de milhões de utilizadores do Facebook, que podem ter sido utilizados para influenciar as eleições presidenciais norte-americanas.

Onze deputados que integram o Comité dos Assuntos Digitais, Cultura e Meios de Comunicação da câmara dos comuns querem perceber se a rede social fundada por Zuckerberg protegeu de forma adequada a privacidade dos utilizadores.

De acordo com órgãos de comunicação social britânicos e norte-americanos, a consultora Cambridge Analytica, que também terá estado envolvida na campanha para o Reino Unido sair da União Europeia, obteve em 2014 a informação de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook nos Estados Unidos, com os quais criou um programa informático para perceber o sentido de voto das pessoas e influenciá-las nas decisões políticas.