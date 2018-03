Noruega: Ministra da Justiça apresenta a demissão

Tamanho do texto

Sylvi Listahaug estava debaixo de fogo depois de no inicio do mês ter acusado, nas redes sociais, o Partido Trabalhista de colocar os direitos dos terroristas acima da segurança nacional. Um tema particularmente sensível para a formação, depois do massacre de 2011 cometido Anders Breivik.

Na semana passada foi ao Parlamento pedir desculpa, um gesto que não convenceu os partidos da oposição que exigiam a demissão.