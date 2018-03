Príncipe saudita promete a Trump investimentos chorudos nos EUA

Na primeira visita oficial do príncipe Mohammed Bin Salman a Washington houve promessas de chorudos investimentos na ordem dos 200 mil milhões de dólares que podem duplicar no espaço de 10 anos.

Enquanto na Casa Branca se falava de dólares, o senado dos Estados Unidos debatia um projeto de resolução para acabar com o apoio norte-americano à intervenção saudita no Iémen. Alguns membros do congresso têm sido críticos da campanha saudita naquele país, em particular da situação humanitária e do número de vítimas civis.

Mas Trump quer reforçar os laços com Riade, depois da tradicional aliança entre os dois país ter recebido menos atenção por parte da presidência de Barack Obama no contexto do acordo sobre o programa nuclear do Irão, o rival regional dos sauditas.

Na segunda-feira a Arábia Saudita considerou defeituoso o acordo nuclear que Trump ameaça rasgar se não existirem mudanças substanciais.