Ryanair vai comprar 75 por cento da LaudaMotion

A Ryanair prepara-se para um novo voo. A companhia aérea irlandesa vai ficar com 75 por cento do capital da congénere austríaca, LaudaMotion. Um negócio possível depois da empresa low cost ter chegado a acordo com o ex-campeão de F1, Niki Lauda, detentor da transportadora área com base em Viena. O processo vai decorrer em duas etapas. Na primeira fase, a Ryanair vai adquirir cerca de 25 por cento do capital da LaudaMotion, os restantes 50 por cento ficam a aguardar a luz verde do organismo da concorrência europeu.