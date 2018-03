Trump quer pena de morte para traficantes de drogas

Tamanho do texto

Para tentar combater a epidemia da dependência de opióides nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou que pretende endurecer as sentenças e mesmo pedir a pena de morte para traficantes de drogas, sempre que o quadro legal o permita.

A Casa Branca quer também reduzir em um terço, até 2021, o número de receitas de analgésicos adictivos passadas pela classe médica do país.

Num evento em New Hampshire, um dos Estados mais afetados pela dependência de opióides, o presidente norte-americano afirmou que "se não formos duros com os traficantes de drogas, estamos a perder tempo [...] e essa dureza inclui a pena de morte".

Segundo a organização independente Death Penalty Information Center, a legislação dos Estados Unidos apenas permite aplicar a pena capital em casos de assassinatos relacionados com tráfico e consumo de drogas.

Em 2016, 64.000 morreram no país de sobredose de opióides - o que significa sete por hora - de acordo com dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.