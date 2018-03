Tudo o que precisa saber sobre o ano novo Nowruz

É um dia que assinala a chegada da primavera e é tido como o Ano Novo em várias regiões do mundo, em especial no Médio Oriente, Balcãs, no Cáucaso e partes da Ásia. É dito de várias formas, consoante a região: Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz ou Nevruz.

Onde é celebrado?

O Nowruz é celebrado por mais de 300 milhões de pessoas em países como Afeganistão, Albânia, Macedónia, Geórgia, Índia, Irão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquia, Uzbequistão, Paquistão e Turquemenistão. Os Tártaros da Crimeia também o celebram.

Quando é celebrado?

O momento do Nowruz acontece entre os dias 20 e 21, de acordo com os cálculos do calendário solar e do país. Em 2016, o Novo Ano iraniano de 1395, começa na segunda-feira, 20 de março, às 4 da manhã, 30 minutos e 23 segundos (GMT).

Qual é o significado do Nowruz?

Na língua persa, Norouz significa Now(=novo)+rouz (=dia), ou seja, novo ano. Simboliza a nova vida, um novo começo. Todos os anos, o Nowruz coincide com o início da primavera e celebra, tradicionalmente, o renascimento da natureza. Coincide também com o equinócio primaveril.

Como é celebrado?

Varia de país para país. Mas não é uma celebração de um dia apenas. No Irão, as cerimónias do Nowruz começam com uma série de rituais de preparação para o Novo Ano e o fim da época invernal. Tem início com uma limpeza a fundo das casas.

A última noite de terça-feira do ano é o momento do Chaharshanbeh-Soori ou noite da fogueira. As pessoas saltam por cima de fogueiras num trilho de fogueiras e os mais novos fazem muito barulho com panchões.

É também durante esta noite que muitas pessoas vão de porta em porta pedir iguarias, que são geralmente frutos secos.

Os rituais continuam na última terça-feira do ano com muitas pessoas a recordar os familiares falecidos.

Os rituais seguem depois no décimo terceiro dia do Novo Ano. Os iranianos acreditam que dá azar permanecer em casa, daí serem realizados inúmeros piqueniques.

Qual é a origem do Nowruz?

A celebração está agora integrada na cultura iraniana, mas as raízes têm remontam à religião do Zoroastrismo há 3 mil anos. O Zoroastrismo, uma religião iraniana antiga, que respeitava o fogo. Zaratrusta foi o fundador do Zoroastrismo, o profeta do livro Avesta. A máxima da religião era “bons pensamentos, boas palavras, boas ações.”

Um dia reconhecido internacionalmente

Em 2010, a assembleia-geral das Nações Unidas reconheceu o 21 de março como o dia internacional do Nowruz . Em 2016, ficou inscrito na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Quem é o Haji Firouz?

Haji Firouz é a personagem imaginária do foclore iraniano que surge com o aparecimento do Nowruz. Tem o rosto coberto de fuligem, está vestido com roupas vermelhas brilhantes e um chapéu de feltro. Ele entretém pessoas que passam com cânticos tradicionais, danças e a tocar a pandeireta em troca de algumas moedas. Raramente bate à porta, mas inicia a performance, assim uma porta é aberta.