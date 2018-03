Os "Tin Band" trabalham na recolha do lixo, Cankaya, na Turquia e decidiram transformar o seu trabalho num verdadeiro prazer. Talvez não, exatamente, o trabalho mas as suas ferramentas, ou seja, transformaram caixotes do lixo em instrumentos de lixo, e com paus de vassoura dedicam-se à percussão. Hoje é um hobby, amanhã quem sabe?