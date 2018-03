Alegado bombista de Austin está morto

Tamanho do texto

Morreu o alegado bombista que este mês perpetrou vários ataques em Austin, no estado norte-americano do Texas.

De acordo com a polícia local, Mark Anthony Conditt, de 23 anos detonou um engenho explosivo, dentro do carro onde seguia, quando uma equipa das forças especiais se estava a aproximar.

"O veículo acabou por parar na berma da estrada, atrás de nós. À medida que os membros da equipa SWAT da polícia começaram a aproximar-se, o suspeito detonou uma bomba dentro do veículo, derrubando um dos membros da SWAT, outro disparou contra o indivíduo. O suspeito está morto ", informou o chefe da Polícia de Austin, Brian Manley.

Desde o início do mês, a cidade de Austin, no Texas, foi palco de quatro ataques bombistas. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

As autoridades desconhecem a motivação do suspeito, mas não descartam a possibilidade de este se tratar de um crime com motivações racistas.