Boris Johnson compara Putin a Hitler

Tamanho do texto

Putin semelhante a Hitler. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, comparou o Campeonato do Mundo de futebol na Rússia, agendado para este verão, aos Jogos Olímpicos de 1936 organizados pela Alemanha de Hitler.

Johnson respondia às questões dos deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros no Parlamento britânico em Londres. Afirmou que na sua opinião, a Inglaterra deveria boicotar o evento para não participar na ação de Putin, que - adiantou - "vai usar o evento futebolístico como Hitler" fez em 36, onde foi promovida a estética nazi e foi veículada a propaganda do regime de Hitler.

"Penso que sua caracterização do que se vai passar em Moscovo, no Mundial, em todos os eventos, sim, penso que a comparação com 1936 é correta. Penso que é uma perspetiva emética, pensar em Putin a glorificar-se nesse evento desportivo", declarou perante os deputados.

O chefe da diplomacia britânica adiantou também que o governo não está a aconselhar as pessoas a não irem ao Mundial, mas alerta que os adeptos poderão ter menos níveis de proteção consular.

Ao mesmo tempo que Boris Johnson era escutado no Parlamento, os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas começavam analisar o local em Salisbury onde se pensa que o antigo espião russo, Sergey Skripal, e a filha foram atacados com um agente neurológico e os fez adoecer gravemente.

Jonhson considera que o ataque foi realizado com objetivos eleitorais, para garantir a Putin uma vitória esmagadora como aconteceu no último fim de semana.

"Como muitas personalidades não-democráticas fazem, quando enfrentam uma eleição ou um momento político crítico, há a atração para criar na imaginação do público a noção de um inimigo", declarou.

A Rússia sempre negou qualquer envolvimento no ataque que Londres diz ter sido feito com um agente neurológico do grupo Novichok, desenvolvido pelos soviéticos