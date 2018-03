Filho de Kadafi relança acusações a Nicolas Sarkozy

Saïf al-Islam Kadafi, filho do ex-presidente da Líbia, Muammar Kadafi, acusa Nicolas Sarkozy de ser responsável pela propagação do terrorismo no país.

Em declarações escritas, através do Whatsapp à Africanews, o candidato às presidenciais líbias, disse ter provas sólidas contra o ex-chefe de Estado francês. Saïf al-Islam Kadafi afirmou que testemunhou a primeira entrega de dinheiro a Claude Guéant em Tripoli. E garantiu que Sarkozy é responsável pelo caos que levou à propagação do terrorismo e à imigração clandestina, na Líbia.

O antigo presidente francês foi detido para ser ouvido, terça-feira, sob suspeita de ter usado dinheiro da Líbia para financiar a sua campanha presidencial em 2007, da qual saiu vitorioso.

No centro da investigação está uma entrevista de 2011 à euronews onde o filho do antigo líder líbio já acusava Sarkozy de se financiar com dinheiro do regime do seu país.