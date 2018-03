Mark Zuckerberg quebra silêncio

Mark Zuckerberg quebrou, finalmente, o silêncio e fez um "mea culpa". O criador do Facebook assume que, em última instância recai sobre si a responsabilidade sobre a manipulação de informação de utilizadores da rede social. O magnata do digital está convicto de que situações como esta não se repetirão, mas admite que "isso não muda o que aconteceu no passado". Zuckerberg, em mensagem publicada na referida rede social garante que "vão aprender com esta experiência e que isso se traduzirá numa maior proteção e da plataforma e da comunidade ligada a ela. No longo texto, o patrão do Facebook falou das novas medidas de segurança.