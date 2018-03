Nicolas Sarkozy acusado de corrupção passiva

O antigo presidente gaulês está a ser investigado por suspeita de a sua campanha de 2007, para as presidenciais, ter sido financiada pela Líbia, presidida, na altura, por Muammar Gadafi. Sarkozy rejeita, desde o início do processo, as acusações de que é alvo.

Em maio de 2012 foi publicado, pelo site Mediapart, um documento líbio que certificava um financiamento, de cerca de 50 milhões de euros que, entre outras coisas, permitiria à Líbia quebrar o isolamento diplomático. Nessa altura as investigações sofreram progressos consideráveis. O empresário franco libanês, Ziad Takieddine, assegurava, na altura, ter entregado, entre o final de 2006 e início de 2007, três malas com 5 milhões de euros do regime de Kadafi para Nicolas Sarkozy, na altura Ministro do Interior, e ao seu chefe de gabinete Claude Guéant.