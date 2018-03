Ronaldinho Gaúcho troca futebol pela política

Ronaldinho Gaúcho, que abandonou os relvados no início do ano, poderá vir a candidatar-se a senador ou deputado federal nas próximas eleições do Brasil, já este ano.

O antigo craque do futebol canarinho filiou-se, terça-feira, no Partido Republicano Brasileiro, de direita, ligado à IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, ao lado do seu irmão, que é seu empresário, Roberto Assis Moreira.

No final do ano passado o Partido Ecológico Nacional brasileiro, ou Patriota 51, tinha tentado atrair o futebolista e o seu irmão para as suas fileiras.