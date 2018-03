Trump acusado de aventuras e abusos sexuais

Um caso semelhante ao da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels - de verdadeiro nome Stephanie Clifford - que afirma ter recebido 130.000 dólares do próprio avogado do presidente norte-americano, Michael D.Cohen, para comprar também o seu silêncio.

No Twitter, Daniels não hesita em responder às críticas de apoiantes do chefe de Estado:

Tal como no caso de McDougal, Trump nega ter mantido qualquer relação com a atriz, tal como rejeita as acusações feitas por Summer Zervos, formalmente aceites por um tribunal de Nova Iorque esta terça-feira. A ex-candidata da emissão de telerrealidade "The Apprentice" acusa Trump de abusos sexuais que remontam a 2007.