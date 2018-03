Jovem palestiniana condenada a 8 meses de prisão

Tamanho do texto

A rapariga de 17 anos caiu na ribalta depois do ato de rebeldia perante as forças de Israel, durante a ocupação do território palestiniano.

O ato valeu-lhe uma pena que, para a advogada, poderia ter sido bem mais pesada caso o acordo não tivesse acorrido perante um processo público.

_"O processo militar queria manter Ahed na prisão por vários anos porque esse caso é um caso de dissuasão. Eles estão a tentar impedir que outros jovens palestinianos resistam à ocupação como Ahed fez.", admite _Gabi Lasky, a advogada de Tamimi.

O Ministro da Educação de Israel, Naftali Bennett, em reação ao episódio, disse que Ahed Tamimi "deveria passar o resto da vida na prisão.".

A violência do episódio protagonizado por esta adolescente ativista correu o mundo.

Além dos 8 meses, Ahed Tamimi terá também de pagar 1400 dólares de multa.