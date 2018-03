NBA: Clippers vencem Bucks e superam derrota frente aos Wolves

Tamanho do texto

Os Los Angeles Clippers venceram os Milwaukee Bucks, por 127-120, com DeAndre Jordan a dar o controlo aos californianos logo no primeiro quarto de jogo.

Jordan foi o homem da noite, com 25 pontos e 22 ressaltos.

Numa noite complicada para os Bucks, Giannis Antetokounmpo sofreu um entorse no tornozelo direito. Marcou 12 pontos e ainda tentou voltar, depois da alguns minutos no vestiário, mas as dores eram fortes.

Lou Williams foi responsável por 19 pontos para a equipa de Milwaukee. Ainda assim, a vantagem dos Clippers manteve-se acima dos sete pontos ao longo de todo o encontro.

Os Bucks atravessam uma má fase, com a terceira derrota em quatro encontros. São oitavos na conferencia este.

Os Clippers são décimos na conferência oeste.