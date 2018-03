O futebol volta ao Iraque

Tamanho do texto

O Torneio Internacional da Amizade é possível depois de a FIFA ter levantado parcialmente as sanções contra o país, sanções em vigor há já quase 30 anos.

As medidas foram tomadas durante a invasão do Kuwait pelo exército iraquiano, em 1990, quando o país era liderado por Saddam Hussein.

Em 2011, no entanto, as sanções da FIFA foram levantadas e foi organizado um encontro amigável entre o Iraque e a Jordânia. O encontro foi interrompido por causa de um corte de energia e a FIFA decidiu retomar as sanções contra o Iraque.

Por agora, para além de Bassorá, apenas Erbil e Karbala podem acolher jogos. São consideradas das cidades mais seguras do país.

Bagdade, a capital, terá ainda de esperar.

A decisão da FIFA foi conhecida na sexta-feira, em Bogotá.