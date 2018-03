Polícia encontrou gravação deixada pelo suspeito do ataque de Austin

A polícia de Austin encontrou um gravação dentro do telemóvel de Mark Conditt, o bombista suicida, suspeito do ataque de 2 de Março.

Uma "espécie de confissão", é assim que a polícia classifica o ficheiro de aúdio de 25 minutos deixado pelo suspeito.

Brian Manley, chefe da polícia de Austin, revelou que a gravação "não menciona nada relacionado com terrorismo, nem sequer menciona nada sobre ódio", e que apenas revela uma "espécie de confissão" de um jovem "muito proativo a falar de desafios da vida pessoal.".

Mark Conditt, um jovem de 23 anos, é suspeito de ter colocado explosivos em várias encomendas da FedEx, ataque que acabou por matar duas pessoas e deixar quatro feridas.

Semanas depois, a polícia conseguiu localizar o suspeito, e, no momento da detenção, o jovem ativou a bomba que trazia dentro do veículo onde seguia.

Mais tarde, o FBI encontrou material de fabrico de explosivos em casa do suspeito, material que, segundo a investigação, era muito parecido com aquele que foi encontrado no local do ataque.