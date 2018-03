Presidente do Peru demite-se após acusações de corrupção

Tamanho do texto

Foi através de um comunicado feito pela televisão que Pablo Kuczynski, Presidente do Peru, resignou ao cargo.

A decisão surge dias depois de várias acusações de corrupção caírem sobre o chefe de estado.

Foram divulgados vídeos que mostram funcionários do governo e o filho de Alberto Fujimori, ex-presidente do país, a tentar subornar um legislador para impedir um _impeachment, _em troca de contratos estaduais.

No comunicado, Kuczynski admite que as acusações de corrupção "são falsas" e acabou por apresentar demissão do governo.

Agora cabe ao Congresso Peruano decidir se aceita ou nao a demissão de Kuczynski.