Raio-X para combater fraude mecânica no ciclismo

David Lappartient: "A tecnologia usada é constituída por uma máquina de raio-x que foi desenvolvida para a UCI. Põe-se a bicicleta dentro e podemos ver imediamente no ecrã do computador todos os detalhes do interior do quadro e ver imediatamente se há algum motor ou outra tecnologia. Haverá o mesmo para os ciclistas, quando eles vão para o controlo antidopagem, a bicicleta vai ao mesmo tempo para o teste e assim podemos certificar-nos de que está tudo bem."

A União Ciclista Internacional pretende assim responder às críticas acerca da fiabilidade dos sistemas de controlo usados até agora, apesar de não haver, até ao momento, um caso identificado de fraude tecnológica no circuito mundial de provas de estrada.