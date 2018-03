Sobreiro português é Árvore Europeia do Ano 2018

Se passar por Águas de Moura e se sentar à sombra do famoso sobreiro "assobiador" da localidade alentejana, no município de Palmela, não se esqueça de o felicitar. É que este exemplar português com 234 anos venceu o concurso de Árvore Europeia do Ano 2018. O anúncio foi feito no Parlamento Europeu, em Bruxelas, coincidindo com o Dia Internacional da Floresta.

Álvaro Amaro, presidente da Câmara de Palmela: "Debaixo deste sobreiro, namorou-se, arranjaram-se casamentos... É um espaço de memórias, de partilha e de convívio."