Usain Bolt à Euronews: "Sou um grande fã do Cristiano Ronaldo"

O mais rápido do mundo quer jogar futebol com os melhores do mundo. Usain Bolt esteve em Basileia, Suíça, para jogar num amistoso que contou com a presença de vários históricos, de Maradona a Roberto Carlos, passando por Materazzi.

O encontro contou também com a presença de José Mourinho, o treinador do Manchester United.

A Euronews perguntou ao velocista jamaicano se aguardava com expectativa o Campeonato do Mundo de Futebol.

"Parece-me muito bom e estou à espera do Campeonato como todo o mundo está. Quero ver equipas e jogos. Sou um apoiante da Argentina, por isso, vamos Argentina!"

Bolt disse à Euronews que espera que Messi esteja em forma e que só assim a sua seleção preferida poderá ganhar.

"Tem provado, ao longo dos anos, que tem muito valor. Por isso, espero, vai portar-se bem no Campeonato do Mundo e poderá vencer. Esteve na final no último Campeonato. Vamos ver o que acontece."

Bolt disse ainda que, em Campeonatos do Mundo, é normal que haja mais do que um favorito. E falou dos seus:

"Para mim, os quatro primeiros são a Argentina, a Alemanha, o Brasil, se Neymar recuperar.... e França também poderia ser. Vamos ver o que acontece.

Usain Bolt quer entrar no mundo do futebol e falou nas provas que enfrenta no alemão Boroussia Dortmund.

"É algo que espero fazer desde há algum tempo. Estou cheio de vontade."

Uma vontade que não impede que fale no gosto que seria para ele jogar no Reino Unido, mais precisamente no clube de José Mourinho.

"Seria um sonho. Seria um grande sonho jogar no Manchester United. Vamos ver o que acontece, mas acho que isso vai demorar algum tempo."

Respondendo a uma pergunta da Euronews sobre a Liga Espanhola, Bolt disse que não acompanha com muita atenção, mas que a sua equipa preferida é a de Cristiano Ronaldo, de quem é grande fã.

"Não sigo muito a Liga Espanhola, mas sou um grande fã de Cristiano Ronaldo. Apoio-o e apoio a equipa dele."