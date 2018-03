Chopard só vai usar ouro 100% "ético"

Tamanho do texto

É uma primeira na indústria da joalharia de luxo: a marca suíça Chopard aproveitou o certame Baselworld, na Basileia, para anunciar que, a partir de julho deste ano, todas as jóias e relógios que fabricará vão usar ouro 100 por cento "ético".

A fabricante com base em Genebra, que registou no ano passado um crescimento de 10 por cento no volume de negócios, sempre fez da produção sustentável e da eco-responsabilidade prioridades.