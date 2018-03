Conselho Europeu apoia acusações do Reino Unido à Rússia

Tamanho do texto

Foi através de um Tweet que Donald Tusk, presidente da Comissão Europeia apoio às acusações que tem sido feitas por Theresa May à Rússia.

"O Conselho Europeu concorda com o governo do Reino Unido de que é altamente provável que a Rússia seja responsável pelo ataque de Salisbury. Não há outra explicação possível."

Em causa está o ataque com gás nervoso ao ex-espião russo, ataque que a primeira-ministra do Reino Unido acredita ter tido mão do governo de Putin.

Neste encontro de líderes, o tema não fugiu de cima da mesa. Theresa May pediu às restantes nações apoio na acusação que faz, e assim o teve.

Agora, o representante da Rússia em Bruxelas será chamado para um reunião geral.