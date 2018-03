Europa condena Turquia e apoia Grécia e Chipre

Em causa estão as tensões entre Ancara e Nicósia sobre a exploração de gás em Chipre e a detenção de cidadãos da União Europeia pelo governo turco. Depois de um encontro, esta quinta-feira em Bruxelas, o Conselho Europeu divulgou um comunicado conjunto no qual sublinha a total solidariedade com Chipre e com a Grécia.

Para o presidente turco, a União Europeia tem de ser firme nas conversações com o governo de Ancara.

“Temos de ser muito firmes em relação às obrigações da Turquia, especialmente com as obrigações que dizem respeito ao Direito Internacional. Ao mesmo tempo, temos de deixar aberta a porta do diálogo”.

O porta-voz do governo cipriota lembra que muitos dos planos de Nicósia são, ao mesmo tempo, planos europeus.

“A energia na nossa região é muito importante para o mercado europeu. O plano para o Médio Oriente e para o Mediterrâneo Oriental é um plano europeu. A União Europeia deve deixar isto bem claro à Turquia. “

A Turquia já rejeitou o comunicado conjunto do bloco europeu. Esta sexta-feira, em declarações à imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco considerou as críticas da UE "inaceitáveis".

Afirmou ainda que o comunicado do bloco serve os interesses da Grécia e dos cipriotas-gregos apenas porque "são países membros".