Português assassinado em novo ataque em França

Um português foi morto no ataque, desta sexta-feira, em França. O jovem luso deslocava-se na sua viatura com um amigo, quando um homem, um marroquino de 25 anos, o abordou e baleou mortalmente, roubando o carro. Depois disso o homem dirigiu-se para um supermercado de Trèbes onde fez reféns várias pessoas.

O resultado são, pelo menos, três mortos e dezasseis feridos, pelo menos dois em estado grave. O homem mostrou-se próximo do radicalismo islâmico:

"O autor do ataque entrou no supermercado Super U gritando" Allahu Akbar" e dizendo que era um soldado do Estado Islâmico e pronto para morrer pela Síria. Estava referenciado por causa da sua radicalização e ligações com o movimento salafista. O controlo, feitos pelas Forças especiais, sobre ele, em 2016 e 2017, não mostraram quaisquer sinais que indicassem que estava pronto para passar a ação", explicou, em conferência de imprensa, o procurador François Molins.

Algumas pessoas conseguiram refugiar-se na câmara frigorífica do supermercado.

Fui para dentro da câmara frigorífica, congelar. Com uma dúzia de pessoas. Então abrimos a porta das traseiras, que dava para uma pequena sala, uma espécie de sala de pânico, abrimos a porta e conseguimos fugir".

Os outros mortos são um funcionário do supermercado e um cliente. Entre os feridos graves está um polícia que, heroicamente, trocou de lugar com um dos reféns. Foi aliás por ter deixado o telemóvel ligado que ajudou a que a situação se resolvesse mais depressa. O atacante acabou abatido pela polícia.

De acordo com o assessor de Imprensa do Gabinete do Secretário de Estado Comunidades Portuguesas, Miguel Silva, em declarações à euronews, o Secretário de Estado, José Luís Carneiro, parte amanhã para o local da tragédia para falar com os familiares da vítima portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente português, já reagiu, na página na internet da presidência lê-se:

Ao tomar conhecimento do facto de um cidadão português ser também vítima mortal no ataque em Trèbes, o Presidente da República deseja manifestar a sua solidariedade e sentidos pêsames aos familiares e amigos neste momento difícil.

"Numa mensagem enviada ao Presidente da República Francesa, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu a sua solidariedade, em nome de todos os portugueses, para com o povo francês, especialmente para com as famílias das vítimas de mais este atroz ato terrorista naquele país.

O Presidente da República sublinha a sua convicção na importância da Europa se manter unida no combate à violência e ao terrorismo".