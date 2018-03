Português é vítima mortal do ataque em França

Um português está entre as vítimas mortais do ataque em França. Há pelo menos três mortos e dezasseis feridos, pelo menos dois em estado grave. Um homem começou por roubar uma viatura, em Carcassonne, na qual seguia o português com um amigo. O cidadão luso foi baleado mortalmente. Depois disso o homem, um marroquino de 25 anos, dirigiu-se para um supermercado de Trèbes:

"O autor do ataque entrou no supermercado Super U gritando" Allahu Akbar" e dizendo que era um soldado do Estado Islâmico e pronto para morrer pela Síria. Estava referenciado por causa da sua radicalização e ligações com o movimento salafista. O controlo, feitos pelas Forças especiais, sobre ele, em 2016 e 2017, não mostraram quaisquer sinais que indicassem que estava pronto para passar a ação", explicou, em conferência de imprensa, o procurador François Molins.

Entre os mortos estão um funcionário do supermercado e um cliente. Entre os feridos graves um polícia que, heroicamente, trocou de lugar com um dos reféns. Foi aliás por ter deixado o telemóvel ligado que ajudou a que a situação se resolvesse mais depressa. O atacante acabou abatido pela polícia.

De acordo com o assessor de Imprensa do Gabinete do Secretário de Estado Comunidades Portuguesas, Miguel Silva, em declarações à euronews, o Secretário de Estado, José Luís Carneiro, parte amanhã para o local da tragédia para falar com os familiares da vítima portuguesa.