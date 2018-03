Start-up fundada por mulheres dedica-se a necessidades femininas de beleza

As empreendedoras polacas Monika Zochowska e Ewa Dudzic estão a contribuir para revolucionar a indústria dos cosméticos e os hábitos de beleza das mulheres com o seu original produto GLOV, mas este percurso de investigação e desenvolvimento teve início nas suas próprias casas de banho. As sócias – que fundaram a empresa Phenicoptere – procuravam soluções ao problema que elas encontravam para remover a maquilhagem, acabando por criar a GLOV. Este acessório em forma de luva pode ser usado para limpar a pele e retirar a maquilhagem de forma conveniente, natural e eficaz, quando está embebido em água. Ao embarcarem neste projeto inovador, Zochowska e Dudzic tinham noção dos riscos associados, mas uma parceria forte e a confiança no robusto ecossistema polaco de start-ups ajudaram-nas a dar o salto. “É muito dinâmica. A indústria das start-ups é grande e há sempre alguém com quem podemos aprender”, diz Dudzic. A GLOV e a linha de produtos associada são produzidas na Polónia. As fundadoras da empresa já conquistaram mercados globais em mais de 50 países e esperam que, um dia, a sua invenção chegue a todas as mulheres do planeta.