Afinal, de onde veio o agente neurotóxico usado contra o ex-espião?

O governo de Putin deixou no ar a possibilidade deste produto ter tido origem num laboratório de Porton Down, o qual fica a 12km da cidade de Salisbury, onde ocorreu o ataque. Justificaram a acusação com por o laboratório "estar mais perto do que Moscovo.".

O responsável pelo laboratório da cidade inglesa diz que tal nunca poderia ter acontecido.

"Temos o maior nível de controlo e sergurança à volta do trabalho que fazemos aqui. Nunca conseguiríamos operar se tivéssemos a falta de controlo que poderia resultar em qualquer coisa como esta, de algo sair de dentro do nosso edifício.", admitiu Gary Aitkenhead.

O ex-espião russo e a filha foram envenenados com um agente neurotóxico que teria sido usado, pela última vez, na Segunda Guerrra Mundial.

O Reino Unido acredita que a Rússia está por detrás do ataque, e, desde então, que a relação entre os dois países não tem sido a melhor.