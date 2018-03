António Costa fala na Euronews sobre 30 anos de políticas de coesão em Portugal

O que é, em concreto, esta política de coesão aplicada no terreno e que acompanhou, durante 30 anos, o desenvolvimento e alargamento da União Europeia?

É a principal ferramenta para a redução de disparidades sócio-económicas existentes no continente. É um mecanismo financeiro, mas também tem de ser o garante de solidariedade entre todos os países envolvidos.

Em Portugal, que integrou a União em 1986, a taxa de mortalidade desceu de 20% acima da média europeia para números abaixo dessa mesma média nos dias que correm. A clivagem entre regiões mais pobres e mais ricas no território nacional esbateu-se em cerca de 70%. Entre 2004 e 2016, o país cortou 22,4 % das taxa de abandono escolar e a população entre os 30 e os 34 anos de idade duplicou o acesso ao ensino superior.

Foi com estes números que António Costa, primeiro-ministro de Portugal, foi convidado para se juntar a vários ex-Comissários Europeus para a Política Regional, a par da Comissária agora em funções, Corina Cretu, para debater o futuro da política de coesão da União.



Há questões lançadas por Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, a pouco mais de um mês da apresentação dos objetivos políticos para o futuro por parte do Parlamento Europeu, e que abarcam elementos novos: a migração,os movimentos populistas, a defesa no território da UE, a política de armamento europeia e, sobretudo, a planificação orçamental para depois de 2020 deste poderoso instrumento que visa a igualdade de oportunidades para todos os europeus.

Para Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, a dúvida não tem lugar: a política de coesão é a política que atingiu resultados de sucesso no passado, mas que é, acima de tudo, a política do futuro. Em que termos ela se fará no terreno é a questão no centro deste especial sobre os 30 anos de política de coesão da União Europeia.