General saudita defende posição no Iémen

O general saudita Ahmed Assiri, antigo porta-voz da coligação militar que luta contra os houthis no Iémen, recusa que a Arábia Saudita seja responsável pela atual situação humanitária no país. Agora conselheiro de segurança do governo de Riade, diz que o Reino Saudia está a trabalhar para trazer estabilidade ao Iémen e é o que vai continuar a fazer.

A euronews falou com Assiri em Paris, durante uma mesa-redonda sobre o Médio Oriente.