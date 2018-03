Mais de cem mil civis abandonaram Ghouta Oriental

É uma informação avançadas pela agência oficial de notícias da Síria. Segundo a televisão estatal do país, milhares de pessoas foram acolhidas por corredores humanitários.

O ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados) considera esta ajuda essencial para garantir as necessidades urgentes das populações, num país marcado por várias frentes de conflito. A agência da ONU revelou esta semana estar “alarmada” com o agravamento da crise humanitária na Síria, tendo em conta que os combates intensos em Ghouta Oriental e em Afrin, no norte do país, provocaram novos deslocamentos em massa.

Esta sexta-feira, os rebeldes sírios concordaram em entregar um segundo enclave situado em Ghouta Oriental. O presidente Bashar al-Assad está agora muito perto da sua maior vitória frente aos rebeldes desde que os expulsou da cidade de Alepo, no final de 2016.