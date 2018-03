A Hora da Terra assinalada em todo o mundo

Assinalou-se mais uma edição do Earth Hour, a Hora da Terra. Este ano, o evento teve lugar uma semana mais cedo do que o habitual, já que as comemorações da Páscoa estão à porta nos países Cristãos. A iniciativa pretende alertar para a necessidade de proteger a Terra. As pessoas e as empresas são encorajadas a desligar todo e qualquer aparelho e luzes não essenciais durante uma hora. A Hora da Terra nasceu em Sidney, na Austrália, há 11 anos e é levada a cabo em mais de 180 países e milhares de cidades.