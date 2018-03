Um incêndio de grandes proporções num centro comercial na cidade de Kemerovo, na Sibéria (Rússia) fez pelo menos 37 mortos este domingo. Segundo a agência TASS, o caso está a ser tratado pelo Comité de Investigação, que trabalha diretamente com o presidente Vladimir Putin. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Entre as vítimas haverá um grande número de crianças.