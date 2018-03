Morreu a vencedora do primeiro Festival Eurovisão da canção

Tamanho do texto

A cantora suíça Lys Assia, conhecida por ser a vencedora do primeiro Festival da Eurovisão da Canção, morreu no sábado, aos 94 anos, segundo o site oficial da Eurovisão.

Lys Assia foi a vencedora do primeiro Festival da Eurovisão, ocorrido em 1956 na Suíça, tendo vencido com a interpretação da canção "Refrain", que pode recordar no leitor em baixo.

Assia mantém-se como a única mulher suíça a vencer a competição musical da Eurovisão, apesar de a Suíça ter vencido o Festival novamente em 1988, mas com a participação da canadiana Celine Dion, que representava a Suíça.

Lys Assia é o nome artístico de Rosa Mia Schärer, que aos 94 anos morreu no hospital de Zollikerberg, perto de Zurique.