Piloto da TAP detido na Alemanha

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), pouco antes da descolagem do avião, um funcionário do aeroporto, ao verificar que o co-piloto "cambaleava e cheirava a álcool", alertou as autoridades aeroportuárias, que impediram o avião de descolar.

Os passageiros ficaram retidos na Alemanha e foram hospedados em hotéis durante a noite. Mais de metade regressou a Lisboa neste sábado. O porta-voz da TAP, André Soares, explicou que as viagens de regresso de outros cerca de 40 passageiros estão garantidas e acontecem este domingo e segunda-feira.

A companhia aérea vai abrir um processo de inquérito interno. Em declarações à Lusa, A TAP avançou que o piloto “vai ficar suspenso até à conclusão do inquérito”.