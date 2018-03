Roger Federer despede-se da terra batida em 2018

Tamanho do texto

Foi depois de ser derrotado no Open de Miami que Roger Federer anunciou que não irá participar em nenhuma competição em terra batida em 2018.

"Decidi não jogar em terra batida.", disse à comunicação social.

O suiço de 36 anos só deverá regressar à competição em meados de Junho deste ano.

O número um do ténis mundial foi derrotado no Open de Miami por Thanasi Kokkinakis, número 175 em todo o mundo.

A vitória do australiano foi garantida com 2 sets a 1, parciais de 3-6, 6-3, 7-6.

O resultado fez com que Federer tivesse sido imediatamente afastado do primeiro lugar do ranking mundial, dando lugar ao espanhol Rafael Nadal.

O tenista desvalorizou a posição no ranking: "Foi bom voltar a ser o número 1 em Roterdão, mas manter essa posição não é importante nesta altura."