Sobe para 70 o número de casos de Sarampo em Portugal

Deste número, nenhuma das pessoas está internada e 24 já foram curadas. A informação foi oficializada pela Direção Geral da Saúde.

A maior parte dos casos apareceu no hospital de Santo António, no Porto, em profissionais de saúde.

O vírus do Sarampo é transmitido por contacto direto com gotículas ou por propagação no ar quando, por exemplo, a pessoa infectada tosse ou espirra.

A vacina contra o Sarampo existe no Programa Nacional de Vacinação, deve ser administrada aos 12 meses e aos cinco anos.

No caso de profissionais de saúde, têm de ter em dia duas doses do medicamento.

Apesar de Portugal ter oficializado, em 2016, o fim do vírus, o número de pessoas infetadas tem aumentado, de dia para dia.