Egito vota para reeleger al-Sisi

As urnas encerram na quarta-feira. O vencedor será anunciado no dia 02 de abril.

Al-Sisi tem como único rival Moussa Mostafa Moussa. O líder do partido al-Ghad é um fervoroso apoiante do presidente e é o único candidato que não se retirou do escrutínio ou não foi detido.

A vitória do antigo marechal está praticamente garantida, após uma purga bastante seletiva.

Abdel Fatah al-Sisi espera garantir uma elevada taxa de participação de modo a legitimar a reeleição e contrariar os apelos ao boicote da oposição.