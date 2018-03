Incêndio na Rússia: 64 mortos e risco de colapso do edifício

Vladimir Puchkov explicou que "as operações de busca e resgate continuam".

"Há um grupo a trabalhar em seis locais. Já percorremos os cinco pisos do centro comercial. Continuamos a limpar destroços no terceiro piso e estamos a preparar medidas para limpar os restos de equipamentos e mobiliário e das zonas onde as vigas do edifício colapsaram", explicou o ministro.

O centro comercial atingido pelo fogo situa-se no centro da cidade de Kemerovo, foi inaugurado em 2013, incluía três salas de cinema, um parque de diversões muito frequentado por crianças e um pequeno jardim zoológico com cerca de duzentos animais, cuja maioria não terá sobrevivido ao incêndio.

Uma investigação está em curso.

O governador de Kemerovo já prometeu uma compensação de um milhão de rublos (cerca de 15 mil euros ou 17,5 mil dólares) para cada família com pelo menos um membro entre as vítimas mortais da tragédia.