Balanço de vítimas em incêndio na Rússia já ultrapassa os 60 mortos

O número de vítimas mortais do incêndio ocorrido no domingo num centro comercial da cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, subiu para 64, atualizou o Ministério de Situações de Emergência russo.

O fogo teve origem no quarto e último andar do centro comercial e propagou-se a cerca de 1500 dos 2300 metros quadrados do compexo comercial inaugurado em 2013 no centro de Kemerovo.

O complexo integra um pequeno jardim zoológico e uma sala de diversões muito procurada por crianças. Relatos preliminares indicavam que o fogo teria começado numa zona de trampolins numa das salas de diversões.

Há receios de que a maioria dos cerca de 200 animais, representativos de 25 espécies no zoo, tenha morrido sufocada.

Vladlen Aksyonov referiu ainda que pelo menos duas das três salas de cinema do centro comercial Zimnaya Vishnya (tr.: "Cereja de Inverno") teriam desabado do quarto para o terceiro andar.

Cerca de uma centena de pessoas foi resgatada do edifício. Três dezenas precisaram de receber assistência hospitalar. Haverá ainda mais de uma dezena por localizar.

As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas.

O governador de Kemerovo prometeu uma compensação de um milhão de rublos (cerca de 15 mil euros/ 17,5 mil dólares) a cada família com pelo menos um membro entre as vítimas mortais deste incêndio.