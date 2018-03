Stormy Daniels ameaçada para não revelar caso com Donald Trump

Tamanho do texto

Stormy Daniels, a atriz norte-americana de filmes pornográficos diz ter sido ameaçada para não falar sobre a alegada relação que manteve com Donald Trump.

A estrela de filmes para adultos processou o atual presidente no dia 06 de março, alegando que Trump nunca assinou um documento para que ela se mantivesse em silêncio sobre o alegado envolvimento que terá ocorrido em 2006.

Daniels garantiu a Anderson Cooper, no programa "60 Minutes" (CBS), que se manteve, até agora, em silêncio por medo e que as ameaças ocorreram em 2011, na presença da filha.

"Estava num parque de estacionamento, ia para uma aula de ginástica com minha filha pequena. Estava a tirar a cadeirinha, do banco de trás, o saco de fraldas... Quando apareceu um homem e disse: "Deixe o Trump em paz. Esqueça a história" Então, ele inclinou-se, olhou para a minha filha e disse: "É uma menina linda. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com a mãe dela. ' E desapareceu", contou.

A Casa Branca nega o caso do atual presidente com Stormy Daniels, embora o advogado de Donald Trump, Michael Cohen, tenha confirmado o pagamento de 130 mil dólares, o equivalente a 105 mil euros, durante a campanha presidencial.

O caso terá ocorrido em 2006. Donald Trump estava casado com Melania.