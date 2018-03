Lágrimas e indignação pela tragédia no centro comercial russo

Um pouco por todo o país, milhares de pessoas renderam homenagem as 64 vítimas do fogo de domingo num centro comercial de Kemérovo.

A maior manifestação aconteceu na cidade onde aconteceu a tragédia que vitimou pelo menos 40 crianças. Aqui a indignação fica espelhada nos cartazes e nas palavras de ordem na concentração de milhares de pessoas.

Um homem conta como, impotente viveu os momentos da morte da filha. "Tentei entrar lá dentro mas os bombeiros agarrara-me e puxaram-me. Chamei-lhes nomes, chorei, falei com a minha filha pelo telefone e ela disse: papá, amo-te muito, estou a perder a respiração, vou desmaiar..."

Os investigadores tentam agora estabelecer com rigor as causas do sinistro. Os primeiros dados apontam para o facto do sistema de alarme anti-incêndio do centro comercial estar desligado há vários dias e que as portas dos cinemas no quarto andar estarem bloqueadas.A causa mais provável terá sido um curto-circuito.

Vladimir Putin declarou quarta-feira dia de luto nacional.