Protesto contra alegados atos antissemitas entre os Trabalhistas britânicos

Centenas de manifestantes concentraram-se no exterior do Palácio de Westminster, em Londres, para protestar contra as denúncias de antissemistismo no seio do Partido Trabalhista.

Os líderes da comunidade judaica acusaram o líder do partido, Jeremy Corbin, de ser aliado dos antissemitas e de não fazer nada substancial para acabar com a perseguição aos judeus entre os trabalhistas.

Os manifestantes exigiram a demissão de Corbin.