Economia dos EUA cresceu mais do que o esperado no fim de 2017

Os dados são avançados no relatório da evolução do PIB norte-americano entre outubro e dezembro do ano passado, publicado esta quarta-feira pelo Departamento do Comércio. O país registou assim um crescimento global no ano 2017 de 2,3 por cento.

Os valores acima do esperado no último trimestre do ano são atribuídos a uma subida de 4% no consumo, acompanhada por um maior investimento privado.

Quando chegou à Casa Branca, o presidente Donald Trump estabeleceu como objetivo um crescimento anual de pelo menos 3%, que espera alcançar com a ambiciosa reforma fiscal que vez aprovar em dezembro.