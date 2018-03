Facebook anuncia primeiras mudanças depois do 'mea culpa' de Zukerberg

Mark Zukerberg anunciou esta quarta-feira mudanças no Facebook. Não são ainda mudanças estruturais na plataforma - remetidas para mais tarde -, mas a empresa garante que vai ser mais fácil controlar os dados que partilham com terceiros.

O Facebook tenta ultrapassar a má imagem deixada pelo escândalo da Cambridge Analytica e recuperar do rombo finaceiro. As perdas em bolsa já ultrapassaram os 100 mil milhões de dólares.

Depois de se saber que as contas de 50 milhões de pessoas foram manipuladas, milhares de utilizadores e empresas decidiram sair da rede social.

Esta quarta-feira, a Playboy, com mais de 25 milhões de seguidores no Facebook, anunciou o encerramento de todas as contas nesta rede social. Coube a Cooper Hefner, filho do fundador e Director Criativo da empresa explicar as razões da decisão. Fê-lo no Twitter.

Cooper Hefner, filho do fundador da Playboy

Por todo o mundo exigem-se políticas de privacidade mais transparentes.

O parlamento britânico prossegue as audições dos responsáveis da empresa Cambridge Analytica.