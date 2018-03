Funerais das vítimas de incêndio em Kemerovo abalam Rússia

Tamanho do texto

A Rússia começou esta quarta-feira as cerimónias fúnebres das 64 vítimas do incêndio que deflagrou num centro comercial na Sibéria.

A tragédia foi sentida a nível nacional, sobretudo com a morte de 41 crianças, e o presidente russo, Vladimir Putin, decretou um dia de luto em todo o país. Em sinal de respeito, bandeiras foram colocadas a meia haste e programas de entretenimento suspensos provisoriamente das emissões estatais de televisão e rádio.

Na cidade de Kemerovo, a cerca de 3600 kms a leste de Moscovo, dezenas de pessoas fizeram questão de passar pela igreja ortodoxa para o último adeus a três das vítimas. Sergei e Natalia Agarkov fizeram o funeral dos filhos Konstantin e Maria, que tinham ido com a avó ao cinema que existia no último piso do shopping.

Depois de o presidente russo ter prometido punições para o que designou de negligência criminosa, os investigadores tentam perceber o que falhou no centro comercial.

A existência de um curto-circuito é apontada como a causa mais provável, mas não foi descartada ainda a hipótese de origem humana num fogo acidental.